Sokak Ortasında Döktürünce İlgi Odağı Oldu

SAMSUN (İHA) – İzmir'den Samsun'a geldiği öğrenilen genç kız, sokak ortasında göbek atınca vatandaşların ilgi odağı oldu.

Almanya'da yaşadığı öğrenilen 20'li yaşlardaki genç kız, İzmir'den otobüsle Samsun'a geldi. Samsun Cumhuriyet Meydanı'ndaki otobüs duraklarının yazıhanesinde inen genç kız, meydanın yanındaki parkta müzik yapan Roman sokak sanatçılarını görünce onlardan oynak bir şeyler çalmasını istedi. Genç kızın istediğini kırmayan Romanlar, klarnet ve darbuka ile hareketli parçalar çalmaya başladı. Müziğe kendini kaptıran genç kız, sokak ortasında göbek atmaya başladı. Genç kızın oynadığını gören vatandaşlar, hemen genç kızın etrafını çevreleyerek telefonlarıyla o anları kaydettiler. Yaklaşık 10 dakika boyunca göbek atan genç kız, çevreden geçen herkesin ilgi odağı oldu. Genç kız, daha sonra akrabalarının kendisini almaya geldiği arabaya binerek gitti.

Genç kızın gurbetten geldiğini ve kendilerinden oynak bir şeyler çalmasını istediklerini söyleyen Roman sokak sanatçıları, genç kızın oynamaya başlamasıyla birlikte herkesin onları cep telefonlarıyla kaydettiklerini söylediler. - SAMSUN