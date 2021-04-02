Sokak ortasında dayak yiyen kadını kurtaran kahraman şoföre plaket
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sokak ortasında dayak yiyen kadını kurtaran kahraman şoföre plaket

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam
Sokak ortasında dayak yiyen kadını kurtaran kahraman şoföre plaket

Antalya'da sokak ortasında darp edilen kadını kurtardığı için 2 kişinin bıçaklı tehdidine maruz kalan halk otobüs şoförü Barış Aytar'a Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından plaket ve gömlek hediye edildi.

Antalya'da sokak ortasında darp edilen kadını kurtardığı için 2 kişinin bıçaklı tehdidine maruz kalan halk otobüs şoförü Barış Aytar'a Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası tarafından plaket ve gömlek hediye edildi. Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili de konuşan Aytar, "Caydırıcı bir ceza verilirse, bundan sonraki bu tarz olayların önüne geçileceğini düşünüyorum" dedi.

31 Aralık Çarşamba günü sabah 06.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Yeşildere Mahallesi Aşık Veysel Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, cadde üzerinde bir kadının kimliği belirsiz bir kişi tarafından darp edildiğini gören halk otobüsü şoförü Barış Aytar (30) aracını durdurup aşağı inerek kadını kurtarmış, ardından 2 şüphelinin bıçaklı tehdidine maruz kalmıştı. Otobüsün güvenlik kameralarına yansıyan olayın ardından Aytar, şahıslar hakkında şikayetçi olmuştu. Şikayet üzerine harekete geçen polis, bıçaklı şüphelilerin E.G. ve V.G. olduğunu tespit etti. Şüpheliler, olayda kullandıkları suç aletiyle birlikte yakalanarak gözaltına alındı.

Birçok suçtan kayıtları bulunduğu belirtilen şüphelilerin işlemleri devam ederken, bugün otobüs şoförü Barış Aytar'a, gösterdiği duyarlı davranış için plaket ve gömlek hediye edildi.

"Umarım tüm Türkiye'deki şoförlere örnek olur"

Barış Aytar'ın oda olarak kendilerini onurlandırdığını ifade eden Antalya Otobüsçüler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Yasin Arslan, "Bu duyarlı davranışa biz de sessiz kalmadık. Zaman zaman şoför esnaf arkadaşlarımızın yapmış olduğu hatalarda suçlu bulunduğu zaman ceza alıyorsa bu gibi olaylarda ise ödüllendirmesini yapıyoruz. Bugün bunlardan bir tanesi daha gerçekleşmiş oldu. Umarım tüm Türkiye'deki şoförlere örnek olur" dedi.

"Caydırıcı ceza verilmesini istiyorum"

Plaket aldığından dolayı mutlu olduğunu dile getiren Barış Aytar da, "Başkanımızdan böyle bir ödül almak, çok doğru yolda olduğumu gösteriyor. Diğer arkadaşlardan da aynı duyarlılığı da göstermesini isterim. Şüphelilerin gerekli cezayı almalarını istiyorum. Caydırıcı cezalar verilirse bundan sonraki olayların önüne geçileceğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı. - ANTALYA

Sokak ortasında dayak yiyen kadını kurtaran kahraman şoföre plaket
Sokak ortasında dayak yiyen kadını kurtaran kahraman şoföre plaket
Sokak ortasında dayak yiyen kadını kurtaran kahraman şoföre plaket
Sokak ortasında dayak yiyen kadını kurtaran kahraman şoföre plaket
Sokak ortasında dayak yiyen kadını kurtaran kahraman şoföre plaket
Sokak ortasında dayak yiyen kadını kurtaran kahraman şoföre plaket

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
Yorum yapmak için giriş yapınız
Kullanıcı Adı
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Cahit Özkan Süleyman Soylu Ali İhsan Yavuz Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Cansu Dere Demet Akalın Acun Ilıcalı Armağan Çağlayan
Spor Erol Bulut Ersun Yanal Burak Yılmaz Hamza Hamzaoğlu Servet Yardımcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kavga Alanya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sokak ortasında dayak yiyen kadını kurtaran kahraman şoföre plaket - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 2.4.2021 16:40:21. #1.15#
title