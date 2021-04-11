Sokak ortasında darp edilen kişinin bu defa vatandaşlara saldırırken görüntüleri ortaya çıktı

- Sokak ortasında darp edilen kişinin bu defa vatandaşlara saldırırken görüntüleri ortaya çıktı Gencin çevredekilere ağaç dalıyla saldırdığı ve elinde alkol kutusuyla müzik eşliğinde oynadığı görüldü Antalya'da sokak ortasında darp edilen kişinin, çevredeki kişilere saldırırken ve elinde...