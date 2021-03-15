Sokak ortasında darp edilen kadının avukatları bildiri yayımladı
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Sokak ortasında darp edilen kadının avukatları bildiri yayımladı

15.03.2021 14:38 | Son Güncelleme: 15.03.2021 14:43
Sokak ortasında darp edilen kadının avukatları bildiri yayımladı

SAMSUN'un Canik ilçesinde boşandığı eşi İbrahim Zarap (27) tarafından 5 yaşındaki kızının gözü önünde sokak ortasında darp edilen E.

SAMSUN'un Canik ilçesinde boşandığı eşi İbrahim Zarap (27) tarafından 5 yaşındaki kızının gözü önünde sokak ortasında darp edilen E.M'nin (24)  avukatları, bildiri yayınlayıp şüpheliye en ağır cezanın verilmesi için çalışacaklarını ve kararın Türkiye'de caydırıcılık konusunda emsal olması için ellerinde geleni yapacaklarını söyledi.

Olay, 6 Mart Cumartesi günü saat 21.00 sıralarında Canik ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. İbrahim Zarap, kendisinde kalan kızı E.M.'yi annesine teslim etmek için 3 sene önce boşandığı E.M. ile ilçe meydanında bir araya geldi. Zarap, burada E.M.'ye tekme- tokat saldırdı. Zarap'ın yere yığılan E.M.'ye tekme atmaya devam ettiği o anlar da çevredeki evlerden birinde yaşayan bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Vatandaşların müdahale ettiği İbrahim Zarap, gelen polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. E.M. ise ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Adliyeye sevk edilen İbrahim Zarap, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan tutuklanıp, cezaevine konuldu.

'ELİMİZDEN GELENİ YAPACAĞIZ'

Konuyla ilgili bildiri yayınlayan E.M'nin avukatları, zanlı Zarap'ın en ağır cezayı alması için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi. Yayınlanan bildiride, "E.M.'nin fiziksel olarak sağlık durumunun daha iyi olduğunu belirtip, yüreklere su serpmek isteriz. Bugün gelinen noktada kadına yönelik şiddetin kişisel değil; toplumsal bir sorun olduğunu kabul ederek, etkin ve sürdürülebilir politikalarla şiddetin önüne geçilmesi gerekmektedir. Şüphelinin tutukluluk hali devam etmekte ve soruşturma sürmektedir. İlgili davada; Avukat Sahra Düzgün Tucel, Avukat İslam Gezer, Avukat M. Kürşat Ersü, Avukat Sıla Düzgün Ersü ve Avukat Elif Büşra Berber olmak üzere, ekip halinde çalışmamızı sürdürmekteyiz. Şüphelinin eylemlerine uyan en ağır ceza ile cezalandırılması ve bu kararın Türkiye' de caydırıcılık konusunda örnek bir karar olması için elimizden geleni yapacağız" ifadelerine yer verildi.


Sokak ortasında darp edilen kadının avukatları bildiri yayımladı
Sokak ortasında darp edilen kadının avukatları bildiri yayımladı
Sokak ortasında darp edilen kadının avukatları bildiri yayımladı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Tolga TAHÇI

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