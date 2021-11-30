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Sokak ortasında darp edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sokak ortasında darp edildi

Zonguldak'ta bir kişi sokak ortasında kimliği belirsiz kişi tarafından darp edildi.

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ta bir kişi sokak ortasında kimliği belirsiz kişi tarafından darp edildi.

Edinilen bilgiye göre, akşam saatlerinde İncivez Mahallesi Çaybaşı Sokak'ta bir kişi kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından darp edildi. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsa ilk müdahaleyi yaparak ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK

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