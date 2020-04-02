Sokak ortasında dansöz oynatarak doğum günü partisi yapan gençlere polisten baskın
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Polis, 3. Sayfa

Sokak ortasında dansöz oynatarak doğum günü partisi yapan gençlere polisten baskın

Sokak ortasında dansöz oynatarak doğum günü partisi yapan gençlere polisten baskın 51 kişilik kızlı erkekli gruba 392'şer lira para cezası kesildi Antalya'da trafiğe kapalı alanda drift yapıp, sokak ortasında dansöz oynatarak doğum günü partisi düzenleyen 51 kişilik genç guruba polis...

02.04.2020 13:37 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:37
Sokak ortasında dansöz oynatarak doğum günü partisi yapan gençlere polisten baskın

Sokak ortasında dansöz oynatarak doğum günü partisi yapan gençlere polisten baskın

51 kişilik kızlı erkekli gruba 392'şer lira para cezası kesildi

ANTALYA - Antalya'da trafiğe kapalı alanda drift yapıp, sokak ortasında dansöz oynatarak doğum günü partisi düzenleyen 51 kişilik genç guruba polis müdahalede bulundu. Kızlı erkekli gençlere, sosyal mesafe kuralı mesafesinde sıraya dizilip kimlik kontrolüne tabi tutuldu, 392'şer lira para cezası kesildi.

Olay, dün gece Kepez ilçesi Fevzi Çakmak mahallesindeki trafiğe kapalı anayolda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, cep telefonlarıyla haberleşerek parti yapmak için anlaşan kızlı erkekli 51 kişilik gurup, akşam saatlerinde buluştu. İddiaya göre grup önce araçlarının etrafında toplanıp doğum günü partisi için yüksek sesle müzik açarak dansöz oynattı, pasta kesti. Ardından drift atmaya başlayan gençler, başka bir alanda tekrar buluştu.

Etrafları kuşatıldı

Bölgede devriye gezen trafik ekipleri, seslerin geldiği noktaya yöneldiğinde gördükleri manzara karşısında neye uğradığını şaşırdı. Bölgeye istenen takviye ekipler, gençlerin etrafını kuşatarak baskın düzenledi. Ekipler, cadde ortasında sosyal mesafe kuralına uygun olarak dizdiği gençlere kimlik kontrolü gerçekleştirdi. Polis, korona virüs salgını konusunda uyarılarda bulunmasının ardından tek tek çağırdığı 51 kişiye Kabahatler Kanunu gereği 392'şer lira para cezası kesti.

Sokak ortasında dansöz oynatarak doğum günü partisi yapan gençlere polisten baskın

Kaynak: İHA

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Sokak ortasında dansöz oynatarak doğum günü partisi yapan gençlere polisten baskın
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