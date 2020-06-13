Sokak ortasında boşanma tartışması karakolda bitti
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Sokak ortasında boşanma tartışması karakolda bitti

Sokak ortasında boşanma tartışması karakolda bitti En büyük mağdur çocuklar oluyor Çocuğunun yanında sokakta boşanma tartışması yapan çifte polis müdahale etti Bursa'da ayrı yaşadığı eşininin buluşma teklifine evet diyen kadın, "seni öldüreceğim" diyen eşini polise şikayet etti Karı koca...

13.06.2020 10:55 | Son Güncelleme: 13.06.2020 10:59

Sokak ortasında boşanma tartışması karakolda bitti

En büyük mağdur çocuklar oluyor

Çocuğunun yanında sokakta boşanma tartışması yapan çifte polis müdahale etti

Bursa'da ayrı yaşadığı eşininin buluşma teklifine evet diyen kadın, "seni öldüreceğim" diyen eşini polise şikayet etti

Karı koca çocukları paylaşmışlardı, ancak eşinin "ikinci çocuğunu da elinden alacağım" sözü üzerine genç kadın polise müracat etti

BURSA - Bursa'da sokak ortasında parçalanmış aile dram yaşandı. Bir çift iki çocuklarını paylaşarak ayrıldı. Genç kadın eşinin yeniden görüşme teklifini kırmadı. Kendi baktığı çocuğuyla eşiyle buluşmaya giden adam; kadının iddiasına göre, "Seni öldüreceğim, ikinci çocuğu da elinden alacağım" deyince tartışma çıktı. Bir bankanın güvenlik görevlileri araya girip polisten yardım istedi. Aile Mahkemesi'nde boşanma davaları süren çift karakola götürüldü.

Bursa'da 2 çocuklu çift boşanmak için Aile Mahkemesi'ne başvurdu. Adamın iddiasına göre, çift çocukları paylaştı. Bugün ise adam kadınla yeniden buluşmak istedi. Tartışma çıkınca kadının iddiasına göre genç adam, "Seni öldüreceğim. İkinci çocuğunu da alacağım "dedi. Tartışma üzerine özel güvenlikçiler devreye girerek polisten yardım istedi. . Kadın, çocuklarını kimseye vermeyeceğini söyleyince adam hakaretler yağdırmaya başladı. Bu sırada durumu fark eden Uluyol'daki bankanın güvenlik görevlisi, araya girdi. Olay yerine polis çağıran güvenlik görevlisi, ekipler gelene kadar yanlarından ayrılmadı.

Olay yerine gelen, polis ekiplerine açıklamada bulunan adam, "Aile mahkemesine anlaşmak için başvuru yaptık, biz de anlaştık, küçük çocuğum onda, büyük çocuğum da bende kalacak. Herhangi bir sıkıntımız yok, yanlış anlaşılma var" dedi.

Annesinin almak istediği çocuk ise babasının boynuna sarılarak gitmek istemedi.

Adamın uzaklaştırma cezası aldığını söyleyen kadın ise, "Benden iki çocuğumu da istedi, vermeyince 'göreceksin ikisini de alacağım, sana da göstermeyeceğim' dedi. Şikayetçiyim" ifadelerini kullandı.

Olay sırasında ortada kalan çocuk ise her şeyden habersiz gözyaşı döktü.

Polis çifte konuşmamasını söylerken, karakolda taraflar ifade verip olayın savcılığa intikal etmesini sağladılar.

Sokak ortasında boşanma tartışması karakolda bitti

Kaynak: İHA

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