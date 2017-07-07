Sokak Ortasında Bıçaklı Saldırı

TEKİRDAĞ'ın Çorlu İlçesi'nde markette çalışan 26 yaşındaki Ahmet Ö., park ettiği aracından indikten sonra kimliği belirsiz bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Saldırgan kaçarken, Ahmet Ö. hastaneye kaldırıldı.



Olay, Şeyhsinan Mahallesi Osman Pehlivan Sokak üzerinde bu sabah meydana geldi. Bir markette şoför olarak çalışan Ahmet Ö., aracı sokak üzerine park ettikten sonra yanına gelen bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Baldırından yaralanan Ahmet Ö., çevredekilerin ihbarı üzerine gelen ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kimliği henüz belirlenemeyen bıçaklı saldırgan ise olay yerinden kaçtı. Olayla ilgili olarak başlatılan soruşturma sürüyor.



- Tekirdağ