Sokak Ortasında Bıçaklı Kavga: 1 Yaralı

SAMSUN'un Bafra ilçesinde, sokakta iki grup arasında çıkan kavgada Onur Talay (21) bıçaklanarak yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Fatih Mahallesi, Şehit Muhammet Önder Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında husumet bulunan iki grup sokakta karşılaşınca aralarında tartışma çıktı. Tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavgada, kimliği belirsiz bir kişi Onur Talay'ı bıçakladı. İhbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil ekiplerince ilk müdahalesi yapılan genç, ambulansla Bafra Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Talay'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Polis, kaçan şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

- Samsun