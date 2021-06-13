ZONGULDAK -SOKAK ORTASINDA BIÇAKLANMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
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ZONGULDAK -SOKAK ORTASINDA BIÇAKLANMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

ZONGULDAK -SOKAK ORTASINDA BIÇAKLANMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Demirören Haber Ajansı / Sinan Kabatepe - Haberler | Güncel

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde sokak ortasında çıkan kavgada 1 kişi sırtından bıçaklanarak ağır yaralandı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde sokak ortasında çıkan kavgada 1 kişi sırtından bıçaklanarak ağır yaralandı. Kavga anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, akşam saatlerinde Müftü Mahallesi Erdemir Caddesi'nde meydana geldi. Aralarında husumet bulunan Cengiz Y. ile Ayhan A. arasında çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında Cengiz Y., yanında taşıdığı bıçakla Ayhan A.'yı sırtından yaraladı. Kanlar içinde yerde kalan Ayhan A.'yı görenler sağlık ekiplerine haber verirken, Cengiz Y. kaçtı. Ayhan A., ilk müdahalenin ardından Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.  

Polis, olaydan sonra kaçan Cengiz Y.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Sırtından aldığı 5 bıçak darbesiyle ağır yaralanan Ayhan A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Olayla ilgili M.U. adlı bir kişi gözaltına alındı. Olay anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. 

ZONGULDAK -SOKAK ORTASINDA BIÇAKLANMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
ZONGULDAK -SOKAK ORTASINDA BIÇAKLANMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
ZONGULDAK -SOKAK ORTASINDA BIÇAKLANMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
ZONGULDAK -SOKAK ORTASINDA BIÇAKLANMA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Sinan Kabatepe

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