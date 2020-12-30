Sokak ortasında bıçaklanarak yaralandı
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Sokak ortasında bıçaklanarak yaralandı

30.12.2020 12:56 | Son Güncelleme: 30.12.2020 13:00
Sokak ortasında bıçaklanarak yaralandı

Adıyaman'da, yolda yürüdüğü esnada bir şahsın bıçaklı saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

Adıyaman'da, yolda yürüdüğü esnada bir şahsın bıçaklı saldırısına uğrayan kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Yeni Mahalle 3.Çevre yolu üzerinde yürüyen Musa Ö., isimli kişi, kimliği belirsiz bir şahsın bıçaklı saldırısına uğradı. Vücudunun çeşitli yerlerinden bıçak darbeleri sonucu yaralanan Musa Ö., olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri Musa Ö'yü bıçaklayarak kaçan kimliği belirsiz şahsın yakalanması için çalışma başlattı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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