Sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü
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Sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü

Sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldüAKSARAY'da sokak ortasında kanlar içinde yerde bulunan ve bıçakla yaralandığı anlaşılan üzerinden kimliği çıkmayan 25-30 yaşlarında bir erkek, kaldırıldığı hastaneye yaşamını yitirdi.

10.07.2020 11:41 | Son Güncelleme: 10.07.2020 11:49

Sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü

AKSARAY'da sokak ortasında kanlar içinde yerde bulunan ve bıçakla yaralandığı anlaşılan üzerinden kimliği çıkmayan 25-30 yaşlarında bir erkek, kaldırıldığı hastaneye yaşamını yitirdi. Polis, ölen kişi ile saldırganın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı. Olay, bugün saat 05. 30 sıralarında Hamidiye Mahallesi 764 Sokakta meydana geldi. Yoldan geçenler yerde kanlar içinde bir kişinin yattığını görünce polis ve sağlık görevlilerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık görevlileri üzerinden kimlik çıkmayan 25-30 yaşlarındaki kişinin sol göğsünden ve belinden bıçaklandığını belirledi. Ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralı genç, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi. Polis, ölen kişi ile saldırganın kimliğini belirlemek için çalışma başlattı.

Sokak ortasında bıçaklanarak öldürüldü

Kaynak: DHA

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