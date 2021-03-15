Sokak ortasında bayıltan dayak
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Sokak ortasında bayıltan dayak

15.03.2021 09:35 | Son Güncelleme: 15.03.2021 09:40
Sokak ortasında bayıltan dayak

Antalya'da 5 kişi, sokak ortasında bir kişiyi bayıltana kadar tekme tokat dövdü.

Antalya'da 5 kişi, sokak ortasında bir kişiyi bayıltana kadar tekme tokat dövdü. Yaklaşık 1 dakika süren dayağın ardından bir ara yere düşüp kendinden geçen adam güçlükle doğrularak bölgeden uzaklaştı. O anlar çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesine bağlı Meydankavağı Mahallesi'nde meydana geldi. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde 5 kişi, bir kişiye tekme tokat saldırmaya başladı. Darbeler sonrası yere düşen kişinin etrafına toplanan grup, adamı darp etmeye devam etti. Kavgayı ayırmaya çalışan bir gence de müsaade etmeyen öfkeli grubun o anları çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntünün sonunda yerden güçlükle kalkabilen adamın bölgeden uzaklaştığı görüldü.

O anları kayda alan vatandaş, "Deli kavga dönüyor. Çekiyorum kanka. Adamı bayılttılar" diyerek kavgayı anlattı. - ANTALYA

Sokak ortasında bayıltan dayak
Sokak ortasında bayıltan dayak
Sokak ortasında bayıltan dayak
Sokak ortasında bayıltan dayak
Sokak ortasında bayıltan dayak
Sokak ortasında bayıltan dayak
Sokak ortasında bayıltan dayak

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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