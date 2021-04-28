Sokak ortasında bavullu, kaldırım taşlı, sopalı kavga
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sokak ortasında bavullu, kaldırım taşlı, sopalı kavga

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da sokak ortasındaki taşlı, sopalı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya'da sokak ortasındaki taşlı, sopalı kavga cep telefonu kamerasına yansıdı. Kavgada taraflar hızını alamayıp birbirlerine bavul attıkları da görüntülere yansıdı.

Kavga öğle saatlerinde Muratpaşa ilçesi Muratpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında bilinmeyen bir nedenden ötürü tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede yerini kavgaya bıraktı. İki taraf sokak ortasında birbirlerine hem sopalarla hem de kaldırım taşlarıyla saldırdı. Öfkeli gruptan bazıları, karşı tarafa bavul attığı görüldü. Kavgada, tarafların birbirlerine attıkları kaldırım taşından korunma çabası ise ünlü aktör Keanu Reeves'in oynadığı 1999 yapımı Matrix filminin efsanevi kurşun sahnesini akıllara getirdi. Çevredekilerin film gibi izlediği kavganın tarafları, bir süre sonra olay yerinden uzaklaştı.

(Suat Metin/İHA)

Sokak ortasında bavullu, kaldırım taşlı, sopalı kavga
Sokak ortasında bavullu, kaldırım taşlı, sopalı kavga
Sokak ortasında bavullu, kaldırım taşlı, sopalı kavga
Sokak ortasında bavullu, kaldırım taşlı, sopalı kavga
Sokak ortasında bavullu, kaldırım taşlı, sopalı kavga
Sokak ortasında bavullu, kaldırım taşlı, sopalı kavga
Sokak ortasında bavullu, kaldırım taşlı, sopalı kavga
Sokak ortasında bavullu, kaldırım taşlı, sopalı kavga
Sokak ortasında bavullu, kaldırım taşlı, sopalı kavga
Sokak ortasında bavullu, kaldırım taşlı, sopalı kavga

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

KONYAALTI SAHİLİ'NDE 'ZEHİRLİ EKMEKLE' BALIK AVI
KONYAALTI SAHİLİ'NDE 'ZEHİRLİ EKMEKLE' BALIK AVI
Tahliye olan Melek İpek, kızlarıyla ilk gecesini ve hayallerini anlattı: Üniversiteye gireceğim
Tahliye olan Melek İpek, kızlarıyla ilk gecesini ve hayallerini anlattı: Üniversiteye gireceğim
Ramazan İpek'in annesinden Melek İpek'in tahliyesine tepki: Hakkımı helal etmiyorum
Ramazan İpek'in annesinden Melek İpek'in tahliyesine tepki: Hakkımı helal etmiyorum
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Vedat Bilgin Ruhsar Pekcan Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Hülya Avşar Aleyna Tilki Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Ünal Karaman Aykut Kocaman Mustafa Cengiz Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Mayıs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Sokak ortasında bavullu, kaldırım taşlı, sopalı kavga - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 14:02:41. #1.14#

title