Sokak ortasında bacaklarından vuruldu

KIRKLARELİ'de, yolda yürüyen K.K., kimliği belirsiz kişi tarafından tabancayla bacaklarından vurulması sonucu yaralandı.

Olay, öğle saatlerinde, Karakaş Mahallesi'nde meydana geldi. Yolda yürüyen K.K.'nin yanına yaklaşan ve henüz kimliği belirlenemeyen kişi, tabancayla bacaklarına ateş ettikten sonra kaçtı. K.K., bacaklarına isabet eden mermilerle yaralanırken, ihbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından K.K., ambulansla Kırklareli Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı. Polis, şüphelinin kimliğinin belirlenip, yakalanması için bölgedeki güvenlik kamerası kayıtlarını incelemeye aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı