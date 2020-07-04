Sokak ortasında babasının annesini öldürmesine tanık oldu (2)
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Sokak ortasında babasının annesini öldürmesine tanık oldu (2)

20 SAAT SONRA YAKALANDIBurdur'un Çavdır İlçesi'nde, dün akşam saatlerinde bir yıl önce boşandığı eski eşi Sevil Özel'i 12 yerinden bıçaklayarak öldüren Tarkan Altun (37), saklandığı yakının evinde yakalandı.

Sokak ortasında babasının annesini öldürmesine tanık oldu (2)
04.07.2020 16:11 | Son Güncelleme: 04.07.2020 16:28

20 SAAT SONRA YAKALANDI

Burdur'un Çavdır İlçesi'nde, dün akşam saatlerinde bir yıl önce boşandığı eski eşi Sevil Özel'i 12 yerinden bıçaklayarak öldüren Tarkan Altun (37), saklandığı yakının evinde yakalandı. Burdur Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Asayiş Şubesi ekipleri ile Çavdır İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin ortaklaşa düzenlendiği operasyon sonrası, Tarkan Altun'un Antalya'nın Korkuteli ilçesinin Kayabaşı Köyü'nde saklandığı tespit edildi. Burdur Polisi'nin düzenlediği operasyon sonrası zanlı saklandığı evde, cinayetten 20 saat sonra yakalanıp, gözaltına alındı. Kızı Menekşe Altun'un gözleri önünde 3 çocuk annesi eski eşini öldüren Altun, Çavdır İlçe Emniyet Müdürlüğü'ndeki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilecek.

Mesut MADAN/BURDUR,


Kaynak: DHA

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