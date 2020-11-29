Son dakika haber... Mersin'de dehşet...Sokak ortasında arkadaşını öldürdü
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Son dakika haber... Mersin'de dehşet...Sokak ortasında arkadaşını öldürdü

29.11.2020 14:34 | Son Güncelleme: 29.11.2020 14:49

Son dakika gelişmesine göre Mersin'de dehşet...Sokak ortasında arkadaşını öldürdü Mersin'de 2 arkadaş arasında çıkan kavga, cinayetle son buldu Arkadaşı tarafından silahla vurulan 30 yaşındaki Mert D., olay yerinde hayatını kaybetti Mersin'de bir kişi, sokak ortasında tartıştığı arkadaşını silahla öldürdü.

Mersin'de dehşet...Sokak ortasında arkadaşını öldürdü

Mersin'de 2 arkadaş arasında çıkan kavga, cinayetle son buldu

Arkadaşı tarafından silahla vurulan 30 yaşındaki Mert D., olay yerinde hayatını kaybetti

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MERSİN - Mersin'de bir kişi, sokak ortasında tartıştığı arkadaşını silahla öldürdü.

Edinilen bilgiye göre, olay, merkez Akdeniz ilçesine bağlı Bahçe Mahallesi Burhan Felek Caddesi üzerinde meydana geldi. Öğlen saatlerinde cadde üzerinde bir araya gelen Mert D. ve Burak C. isimli arkadaşlar bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede çıkan tartışma kavgaya dönerken, Burak C., üstünde bulunan tabancayla arkadaşı Mert D.'yi vurdu. Mert D. kanlar içinde yere yığılırken, arkadaşı ise olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve ambulans ekibi sevk edildi. Polis ekipleri bölgede inceleme yaparken, sağlık ekipleri de genç adamın hayatını kaybettiğini belirledi.

Gencin cesedi, yapılan incelemenin ardından otopsi için hastane morguna kaldırıldı.

Kaçan şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Son dakika haber... Mersin'de dehşet...Sokak ortasında arkadaşını öldürdü
Son dakika haber... Mersin'de dehşet...Sokak ortasında arkadaşını öldürdü
Son dakika haber... Mersin'de dehşet...Sokak ortasında arkadaşını öldürdü
Son dakika haber... Mersin'de dehşet...Sokak ortasında arkadaşını öldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / KORAY ÜNLÜ

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