ADANA-SOKAK ORTASINDA 5 YERİNDEN BIÇAKLANARAK YARALANDI - Haberler
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ADANA-SOKAK ORTASINDA 5 YERİNDEN BIÇAKLANARAK YARALANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADANA'da kavga ettiği kişi tarafından sokak ortasında 5 yerinden bıçaklanan Ali Ö. (52), hastaneye kaldırıldı.

ADANA'da kavga ettiği kişi tarafından sokak ortasında 5 yerinden bıçaklanan Ali Ö. (52), hastaneye kaldırıldı. Tedavisi süren Ali Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olay, saat 02.30 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Yeşilyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Sokaktan kavga ve bağırma seslerini duyup dışarıya çıkan vatandaşlar, bir kişinin yaralı halde yerde yattığını, bir kişinin ise karanlıkta kaçarak gözden kaybolduğunu fark edince durumu polise ve 112 Acil'e bildirdi. Olay yerine sevk edilen sağlık ekibi, isminin Ali Ö. olduğu öğrenilen kişinin sırt, kalça ve bacak kısımlarında 5 bıçak darbesi alarak yaralandığını belirledi. Ali Ö., ambulanstaki ilk müdahalenin ardından Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavisi devam eden Ali Ö.'nün hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi.

Kaçan şüpheliyi yakalamak için harekete geçen polis, soruşturmaya devam ediyor.

ADANA-SOKAK ORTASINDA 5 YERİNDEN BIÇAKLANARAK YARALANDI

ADANA-SOKAK ORTASINDA 5 YERİNDEN BIÇAKLANARAK YARALANDI

ADANA-SOKAK ORTASINDA 5 YERİNDEN BIÇAKLANARAK YARALANDI

ADANA-SOKAK ORTASINDA 5 YERİNDEN BIÇAKLANARAK YARALANDI

ADANA-SOKAK ORTASINDA 5 YERİNDEN BIÇAKLANARAK YARALANDI

ADANA-SOKAK ORTASINDA 5 YERİNDEN BIÇAKLANARAK YARALANDI

ADANA-SOKAK ORTASINDA 5 YERİNDEN BIÇAKLANARAK YARALANDI

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