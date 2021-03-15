ANTALYA Sokak ortasında 5 kişi, bir kişiyi bayıltana kadar dövdü
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ANTALYA Sokak ortasında 5 kişi, bir kişiyi bayıltana kadar dövdü

15.03.2021 10:42 | Son Güncelleme: 15.03.2021 11:05

Sokak ortasında 5 kişi, bir kişiyi bayıltana kadar dövdüANTALYA'da, 5 kişi sokak ortasında bir kişiyi, tekme- tokat bayıltana kadar dövdü.

Sokak ortasında 5 kişi, bir kişiyi bayıltana kadar dövdü

ANTALYA'da, 5 kişi sokak ortasında bir kişiyi, tekme- tokat bayıltana kadar dövdü. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesine bağlı Meydankavağı Mahallesi'nde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan kavgada 5 kişi, bir kişiye tekme- tokat dövmeye başladı. Grup, aralarına aldıkları kişiyi, yere düşürüp, vurmaya devam etti. Yoldan geçen bir kişi kavgayı ayırmaya çalışsa da kalabalık grup buna izin vermedi. O anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

'ADAMI BAYILTTILAR'

Kavga anında bir kişinin atlet, terlik ve eşofman altıyla bu kişiye tekme ve tokat attığı, olay yerinde olan bir kadının ise yerden sopa aldığı ve elinde tuttuğu görüldü.

Görüntüleri çeken kişi, 'Aha aha, yumruklara bak. Deli kavga dönüyor deli. Çekiyorum, adam bayılıyor kanka. Adamı 3-5 kişi yerde yumrukladı. Kaçıyorlar şimdi. Adamı bayılttılar şeklinde tepki gösterdi.

ANTALYA Sokak ortasında 5 kişi, bir kişiyi bayıltana kadar dövdü
ANTALYA Sokak ortasında 5 kişi, bir kişiyi bayıltana kadar dövdü
ANTALYA Sokak ortasında 5 kişi, bir kişiyi bayıltana kadar dövdü
ANTALYA Sokak ortasında 5 kişi, bir kişiyi bayıltana kadar dövdü
ANTALYA Sokak ortasında 5 kişi, bir kişiyi bayıltana kadar dövdü
ANTALYA Sokak ortasında 5 kişi, bir kişiyi bayıltana kadar dövdü
ANTALYA Sokak ortasında 5 kişi, bir kişiyi bayıltana kadar dövdü
ANTALYA Sokak ortasında 5 kişi, bir kişiyi bayıltana kadar dövdü
ANTALYA Sokak ortasında 5 kişi, bir kişiyi bayıltana kadar dövdü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ayşe Keşir Donald Trump Pervin Buldan Mehmet Akif Ersoy
Magazin Ayşegül Çınar Pelin Öztekin Yılmaz Erdoğan İbrahim Tatlıses
Spor Erol Bulut Cenk Tosun Metin Oktay Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ANTALYA Sokak ortasında 5 kişi, bir kişiyi bayıltana kadar dövdü - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2021 11:14:04. #1.14#
title