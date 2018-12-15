Sokak Ortasında 10 Yaşındaki Çocuğun Gözü Önünde Vuruldu

Gaziantep'te müşterileriyle tartışan tesisatçı, sokak ortasında 10 yaşındaki bir çocuğun gözleri önünde vuruldu. Ağır yaralanan tesisatçı, yol kenarındaki çocuğun önünde yere yığılırken yaralı şahsa uzun süre kimse yaklaşamadı.

Edinilen bilgiye göre, Gaziantep'in Çakmak Mahallesi Nizip Caddesi üzerinde 20 metre aralıklarla 2 ayrı iş yeri bulunan tesisatçı Abbas Y (30), iş yerine gelen ve kimliği belirlenemeyen şahıslarla tartışmaya başladı. İddiaya göre iş yerinin dışında da şahıslarla tartışmaya devam eden Abbas Y. pompalı tüfeği almak amacıyla diğer iş yerine doğru koşmaya başladı. Tartıştığı kişiler tarafından arkasından açılan ateş sonucu yaralanan Abbas Y, sokak ortasında yere düştü.

Abbas Y, olay anına tanık olan bir çocuğun hemen önünde yere yığıldı. Olay sonrasında kimse uzun bir süre yaralanan şahsın yanına yaklaşamazken, şahsın babası Zeki Y. ise yerde yatan oğlunu görünce eline aldığı pompalı tüfekle saldırganların peşinden koştu. Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Abbas Y. Ersin Arslan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi altında tutulan şahıs hayatını kaybetti.

Polis ekipleri ise olay yerinde güvenlik çemberi oluşturarak inceleme yaptı. - GAZİANTEP