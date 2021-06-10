Sokak ortasına kadınların saç saça başa kavgası kamerada
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Sokak ortasına kadınların saç saça başa kavgası kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Sokak ortasına kadınların saç saça başa kavgası kamerada İstanbul Bahçelievler'de iki kadın sokak ortasında saç saça başa başa kavga etti.

Sokak ortasına kadınların saç saça başa kavgası kamerada

İSTANBUL - İstanbul Bahçelievler'de iki kadın sokak ortasında saç saça başa başa kavga etti. Çevrede bulunan vatandaşlar ayırmak için uzun süre uğraştı. Yaşanan o anlar ise cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

İstanbul Bahçelievler Yenibosna'da 2 kadın sokak ortasında tartışmaya başladı. Tartışma kısa sürede büyüdü. Kadınlardan biri diğerin saçından tutarak yere yatırdı. Kadınlar sokak ortasında bir anda saç saça baş başa kavga etti. Kadınların yanında bulunan yakınları ve çevrede bulunan vatandaşların uzun süren uğraşları sonunda ayrıldılar. Yaşanan o anlarda bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Sokak ortasına kadınların saç saça başa kavgası kamerada
Sokak ortasına kadınların saç saça başa kavgası kamerada
Sokak ortasına kadınların saç saça başa kavgası kamerada
Sokak ortasına kadınların saç saça başa kavgası kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberi! Kadınların sokak ortasında saç saça baş başa kavgası kamerada
Son dakika haberi! Kadınların sokak ortasında saç saça baş başa kavgası kamerada
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