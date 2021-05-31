Sokak operasyonlarında bir haftada 4 bin 565 kişiye adli işlem uygulandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Sokak operasyonlarında bir haftada 4 bin 565 kişiye adli işlem uygulandı

Sokak operasyonlarında bir haftada 4 bin 565 kişiye adli işlem uygulandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Emniyet Genel Müdürlüğü, 80 ilde uygulanan 'Sokak' operasyonları kapsamında bir hafta içerisinde şüpheli görülen 4 bin 565 kişiye adli işlem uygulandığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 80 ilde uygulanan 'Sokak' operasyonları kapsamında bir hafta içerisinde şüpheli görülen 4 bin 565 kişiye adli işlem uygulandığını açıkladı. Operasyonlarda çok sayıda da uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik 80 ilde düzenlediği 'Sokak' operasyonlarında bir hafta içerisinde şüpheli görülen 4 bin 565 kişiye adli işlem uygulandığını açıkladı. Söz konusu operasyonlarda; 192 kilogram eroin, 118 kilogram metamfetamin, 46 bin adet ecstasy, 322 kilogram esrar, 3 buçuk kilogram skank, 2 bin adet kök kenevir, 35 kilogram bonzai, 36 kilogram kimyasallar, 1 buçuk kilogram kokain, 4 buçuk kilogram afyon sakızı, 4 bin adet sentetik ecza ve 67 adet tabanca tüfek ile 83 bin 339 TL ele geçirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Uyuşturucu parası için hırsızlık yapan şahıs kıskıvrak yakalandı
Uyuşturucu parası için hırsızlık yapan şahıs kıskıvrak yakalandı
3 gündür haber alınmayan kadın, evinde başından vurulmuş halde bulundu
3 gündür haber alınmayan kadın, evinde başından vurulmuş halde bulundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Meral Akşener Adnan Menderes Antony Blinken Adil Karaismailoğlu
Magazin Seda Sayan Ebru Gündeş Burak Sergen Serenay Sarıkaya
Spor Ozan Tufan Burak Yılmaz Ergin Ataman Sergen Yalçın Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Sokak operasyonlarında bir haftada 4 bin 565 kişiye adli işlem uygulandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 31.5.2021 23:50:44. #1.15#

title