Sokak operasyonlarında bir haftada 3 bin 992 kişiye adli işlem uygulandı
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Sokak operasyonlarında bir haftada 3 bin 992 kişiye adli işlem uygulandı

Sokak operasyonlarında bir haftada 3 bin 992 kişiye adli işlem uygulandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Emniyet Genel Müdürlüğü, 78 ilde uygulanan 'Sokak' operasyonları kapsamında bir hafta içerisinde şüpheli görülen 3 bin 992 kişiye adli işlem uygulandığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 78 ilde uygulanan 'Sokak' operasyonları kapsamında bir hafta içerisinde şüpheli görülen 3 bin 992 kişiye adli işlem uygulandığını açıkladı. Operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik 78 ilde düzenlediği 'Sokak' operasyonlarında bir hafta içerisinde şüpheli görülen 3 bin 992 kişiye adli işlem uygulandığını açıkladı. Söz konusu operasyonlarda; 156 kilogram eroin, 237 kilogram esrar, 14 kilogram bonzai, 5 kilogram metamfetamin, 1 kilogram skunk, 30 bin adet sentetik ecza, 19 bin adet ecstasy, 178 gram kokain, 20 bin adet captagon, 2 kilogram afyon sakızı, 580 kök kenevir bitkisi, 24 adet tabanca tüfek ve 57 bin 885 TL ele geçirildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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