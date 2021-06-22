Son dakika gündem: Sokak operasyonlarında bir haftada 3 bin 921 kişiye adli işlem uygulandı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Son dakika gündem: Sokak operasyonlarında bir haftada 3 bin 921 kişiye adli işlem uygulandı

Son dakika gündem: Sokak operasyonlarında bir haftada 3 bin 921 kişiye adli işlem uygulandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haber... Emniyet Genel Müdürlüğü, 76 ilde uygulanan "Sokak" operasyonları kapsamında bir hafta içerisinde şüpheli görülen 3 bin 921 kişiye adli işlem uygulandığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, 76 ilde uygulanan "Sokak" operasyonları kapsamında bir hafta içerisinde şüpheli görülen 3 bin 921 kişiye adli işlem uygulandığını açıkladı. Operasyonlarda çok miktarda da uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik 76 ilde düzenlediği "Sokak" operasyonlarında bir hafta içerisinde şüpheli görülen 3 bin 921 kişiye adli işlem uygulandığını açıkladı. Söz konusu operasyonlarda; 47 kilogram eroin, 111 kilogram esrar, 37 kilogram bonzai, 13 kilogram metamfetamin, 13 kilogram skank, 3 bin adet sentetik ecza, 2 bin adet extacy, 79 bin kök kenevir, 1 kilogram kokain, 5 kilogram afyon sakızı, 50 adet tabanca ve tüfek ile 98 bin 979 TL ele geçirildi.

(Ali Nargüner/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Sedat Peker Deniz Poyraz Muharrem İnce Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akalın Tuğba Coşkun Kıvanç Tatlıtuğ İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Mert Müldür Okay Yokuşlu Nihat Özdemir Christian Eriksen
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Son dakika gündem: Sokak operasyonlarında bir haftada 3 bin 921 kişiye adli işlem uygulandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 22.6.2021 16:40:56. #1.16#

title