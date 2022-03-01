Sokak operasyonlarında 1 haftada 4 bin 692 kişiye adli işlem uygulandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Sokak operasyonlarında 1 haftada 4 bin 692 kişiye adli işlem uygulandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Sokak operasyonlarında 1 haftada 4 bin 692 kişiye adli işlem uygulandı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 80 ilde uygulanan 'Sokak' operasyonları kapsamında 1 hafta içerisinde şüpheli görülen 4 bin 692 kişiye adli işlem uygulandığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 80 ilde uygulanan 'Sokak' operasyonları kapsamında 1 hafta içerisinde şüpheli görülen 4 bin 692 kişiye adli işlem uygulandığını açıkladı. Operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik 80 ilde düzenlediği 'Sokak' operasyonlarında bir hafta içerisinde şüpheli görülen 4 bin 692 kişiye adli işlem uygulandığını açıkladı. Operasyonlarda toplam; 481 kilogram eroin, 4 bin adet captagon, 1 kilogram kokain, 232 bin adet sentetik ecza, 681 kök kenevir bitkisi, bin 112 gram esrar, 5 bin 282 adet ecstasy, 23 kilogram bonzai, 77 kilogram metamfetamin, 3 kilogram afyon sakızı, 13 kilogram skunk ve 2 kilogram kimyasallar ele geçirildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Emniyet Genel Müdürlüğü, Uyuşturucu, 3. Sayfa, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title