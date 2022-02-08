Sokak operasyonlarında 1 haftada 3 bin 712 kişiye adli işlem uygulandı - Haberler
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Sokak operasyonlarında 1 haftada 3 bin 712 kişiye adli işlem uygulandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Sokak operasyonlarında 1 haftada 3 bin 712 kişiye adli işlem uygulandı

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 77 ilde uygulanan 'Sokak' operasyonları kapsamında 1 hafta içerisinde şüpheli görülen 3 bin 712 kişiye adli işlem uygulandığını açıkladı.

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), 77 ilde uygulanan 'Sokak' operasyonları kapsamında 1 hafta içerisinde şüpheli görülen 3 bin 712 kişiye adli işlem uygulandığını açıkladı. Operasyonlarda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik 77 ilde düzenlediği 'Sokak' operasyonlarında bir hafta içerisinde şüpheli görülen 3 bin 712 kişiye adli işlem uygulandığını açıkladı. Operasyonlarda toplam; 310 kilogram eroin, 359 kilogram esrar, 471 bin adet extacy, 32 kilogram bonzai, 19 kilogram metamfetamin, 27 kilogram afyon sakızı, 232 kök kenevir bitkisi, 27 bin adet sentetik ecza, bir kilogram kokain, 3 bin captagon ele geçirildi. - ANKARA

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Emniyet Genel Müdürlüğü, Uyuşturucu, 3. Sayfa, Haber

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