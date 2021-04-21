Sokak müzisyenlerine zabıta engeli
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Sokak müzisyenlerine zabıta engeli

Sokak müzisyenlerine zabıta engeli
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Eskişehir'de sokak köşesinde adeta orkestra kurup şarkılar söyleyen ve çevreden geçenlerin ilgi ile izlediği genç müzisyenlerin zabıta tarafından engellenmesine vatandaş tepki gösterdi.

Eskişehir'de sokak köşesinde adeta orkestra kurup şarkılar söyleyen ve çevreden geçenlerin ilgi ile izlediği genç müzisyenlerin zabıta tarafından engellenmesine vatandaş tepki gösterdi.

Odunpazarı ilçesinin Arifiye Mahallesi Yalbı Sokak üzerinde kurdukları çalgı aletleri ile şarkılar söyleyen müzisyenler kısa sürede vatandaşların ilgisine neden oldu. Söylenen şarkılara eşlik eden vatandaşlar, bu keyifli anları cep telefonlarıyla kayda almaya başladı.

Müzik ziyafeti kısa sürdü

Vatandaşların şarkılarına duydukları ilgiden dolayı mutlu olan müzisyenler, zabıta ekiplerinin gelmesiyle şarkılarına son verdi. Zabıtanın sanatçılara, müziği kesmeleri, aksi halde idari para cezası kesileceği söylenmesi vatandaşların yoğun tepkisine neden oldu. Zabıta engelinden dolayı çalgılarını toplayan müzisyenler buruk bir şekilde alandan ayrıldı. Adını vermek istemeyen sanatçılardan biri, mekanların kapatılmasından dolayı para kazanmakta zorladıklarını, sokakta çaldıkları şarkılarına da kolluk kuvvetlerinin engel olduğunu söyledi. - ESKİŞEHİR

Sokak müzisyenlerine zabıta engeli
Sokak müzisyenlerine zabıta engeli
Sokak müzisyenlerine zabıta engeli
Sokak müzisyenlerine zabıta engeli

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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