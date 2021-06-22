Sokak müzisyenleri, üzerlerine gelen köpekleri görünce arkalarına bile bakmadan kaçtı
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Sokak müzisyenleri, üzerlerine gelen köpekleri görünce arkalarına bile bakmadan kaçtı

Sokak müzisyenleri, üzerlerine gelen köpekleri görünce arkalarına bile bakmadan kaçtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yaşam

Antalya'da üzerlerine gelen köpekleri fark edip arkalarına bile bakmadan kaçan sokak müzisyenlerinin o anları, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Antalya'da üzerlerine gelen köpekleri fark edip arkalarına bile bakmadan kaçan sokak müzisyenlerinin o anları, cep telefonu kamerasına yansıdı. Müzisyenlerin kaçışlarını çeken vatandaşlar ise gülme krizine girdi.

Konyaaltı Uluç Mahallesi'nde geçtiğimiz günlerde yaşanan ve vatandaşın cep telefonuna yansıyan olayda, sokakta müzik çalan müzisyenler, köpeklerin kendilerine doğru geldiğini fark etti. İlk etapta korkmayan müzisyenler, köpekleri havlayarak üzerlerine doğru koşmaya başladığını görünce, müziklerini yarıda kesip arkalarına bile bakmadan kaçmaya başladı.

Müzisyenler, otomobillerine binip olay yerinden uzaklaşırken, o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Müzisyenlerin kaçışı, görüntüleri çeken vatandaşları gülme krizine soktu. - ANTALYA

Sokak müzisyenleri, üzerlerine gelen köpekleri görünce arkalarına bile bakmadan kaçtı
Sokak müzisyenleri, üzerlerine gelen köpekleri görünce arkalarına bile bakmadan kaçtı
Sokak müzisyenleri, üzerlerine gelen köpekleri görünce arkalarına bile bakmadan kaçtı
Sokak müzisyenleri, üzerlerine gelen köpekleri görünce arkalarına bile bakmadan kaçtı
Sokak müzisyenleri, üzerlerine gelen köpekleri görünce arkalarına bile bakmadan kaçtı
Sokak müzisyenleri, üzerlerine gelen köpekleri görünce arkalarına bile bakmadan kaçtı
Sokak müzisyenleri, üzerlerine gelen köpekleri görünce arkalarına bile bakmadan kaçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

8 yıl önce ürünlerini çaldığı marketçiye 500 lira para ile bir de not bıraktı
8 yıl önce ürünlerini çaldığı marketçiye 500 lira para ile bir de not bıraktı
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