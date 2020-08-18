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Sokak lezzetlerindeki tehlikeye dikkat

- Sokak lezzetlerindeki tehlikeye dikkat İstanbul'da yapılan araştırmaya göre soğuk sandviç, boza, pilav, midye, kokoreç gibi sokakta satılan gıdalarda insan sağlığına zararlı bakterilerin bulunduğu ortaya çıktı.

18.08.2020 14:39 | Son Güncelleme: 18.08.2020 14:47

- Sokak lezzetlerindeki tehlikeye dikkat

İSTANBUL - İstanbul'da yapılan araştırmaya göre soğuk sandviç, boza, pilav, midye, kokoreç gibi sokakta satılan gıdalarda insan sağlığına zararlı bakterilerin bulunduğu ortaya çıktı.

İstanbul'da sokakta satılan gıdalarla ilgili araştırma sokak lezzetlerindeki korkutucu tabloyu gözler önüne serdi. Araştırmaya göre sokakta satılan kokoreç, midye, boza, soğuk sandviç, pilav gibi gıdalarda insan sağlığına zararlı bakterilerin olduğu saptandı. Boza ve soğuk sandviç gibi ürünlerde tifoya neden olan 'salmonella' bakterisinin olduğu saptanırken tavuk pilav ve karışık tostta 'staphylococcus aerus' ve 'E.coli' bakterilerinin olduğu ortaya çıktı.

"Tifoya neden olan bakteri, sokakta satılan soğuk sandviç ve bozada bulunabiliyor"

Araştırmayı yapan İstanbul Gelişim Üniversitesi'nden Dr. Öğretim Üyesi Murat Doğan ve ekibi sokak lezzetleriyle ilgili tehlikeyi gözler önüne serdi. Yapılan araştırmayla ilgili bilgi veren Dr. Öğretim Üyesi Doğan, "20'ye yakın sokak yemeğinden numuneler alıp mikrobiyolojik olarak inceledik. Araştırmamız kapsamında ürünlerin hazırlandığı ortamın hijyenine ve çalışanların hijyen bilgi düzeylerine baktık, bu sonuçların düşük seviyede olduğu gözlendi. Sokak yemekleri Japonya'da da yaygın olarak tüketiliyor fakat orada resmi olarak denetimleri yapılıyor, hijyen koşulları denetleniyor. Türkiye'de de bu denetimlerin daha iyi hale getirilmesi gerekiyor. Sokak yemekleri bizim kültürümüzde var. Yaptığımız araştırmada sokakta satılan bozadan salmonella bakterisi çıktı. Salmonella bakterisi tifoya neden olabiliyor. Yine aynı salmonella bakterisinin soğuk sandviçte de bulunduğu saptandı. Bunun en büyük nedeni servis sıcaklarının doğru olmaması ve fazla bekletilmesi. Bu konulara ve hijyen koşullarına dikkat edilmesi gerekiyor. Aksi takdirde bunlar gıda zehirlenmelerine de yol açabilir" dedi.

Halk sağlığı açısından sorun oluşturabilecek diğer gıdalardan da bahseden Doğan, "Tavuk pilav, et döner, tavuk döner, midye, kokoreç gibi gıdalarda da sağlığa zararlı bakteriler bulunabiliyor. Bu ürünlerde hijyen koşullarına, hazırlanış ortamının uygunluğuna dikkat edilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.

"Yemek yenilecek restoranın temizliği gözlemlenmeli"

Tüketicinin bu gıdaları tüketirken dikkat etmesi gereken hususlara da değinen Doğan, "Tüketici gittiği yerde servis yapan kişiyi gözlemlesin, tezgahın temiz olup olmadığına baksın. Restorana gidildiğinde bulaşık bölümüne yakın yerde oturulup hijyen koşulları gözlemlenebilir. Genel olarak hijyen koşullarının uygun olup olmadığına bakılmalı, buna göre yemek yenilecek yerler tercih edilmelidir" ifadelerini kullandı.

"Sokakta satılan yiyeceklerin hijyenik olduğunu düşünmüyorum"

Sokakta tüketilen gıdalarla ilgili konuşan Murat Yalçın isimli vatandaş ise "Sokak lezzetleri bizim yemek kültürümüzde var. Sokakta satılan yiyeceklerin hijyenik olduğunu düşünmüyorum. Fakat sokakta satılan gıdaların tadı daha çekici geliyor. Bu yüzden yine de vazgeçemiyoruz" diye konuştu.

Sokakta satılan gıdaları yıllarca tükettiğini dile getiren Levent Yavuz isimli vatandaş da "Kokoreç gibi gıdaları uzun yıllar tüketirdim. Daha sonra bu sokak lezzetlerinin sağlık açısından zararlı olduğunu öğrendim. Etrafta çok yaygın olarak tüketiliyor ama zararlı olduğunu öğrendikten sonra tüketmemeye başladım" şeklinde konuştu.

(MRT-ACÖ-E)

Sokak lezzetlerindeki tehlikeye dikkat

Kaynak: İHA

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