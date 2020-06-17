Sokak köpeklerinin sosyal mesafeli dinlenmesi güldürürken düşündürdü
Tekirdağ'da sokak köpeklerinin gölgede aralıklarla dizilerek dinlenmesi görenleri güldürürken aynı zamanda düşündürdü.
17.06.2020 12:06 | Son Güncelleme: 17.06.2020 12:16
Tekirdağ'da sokak köpeklerinin gölgede aralıklarla dizilerek dinlenmesi görenleri güldürürken aynı zamanda düşündürdü.
Sıcak havalar nedeniyle Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir apartmanın gölgesine sığınan köpekler, aralıklarla yan yana yatarak dinlenmeye başladı. O anlar kameralara da yansırken, görenleri güldürdü. Korona virüs ile mücadele edilen şu günlerde köpeklerin aralıklarla yatmasına vatandaşlar, 'Sosyal mesafeye uygun dinleniyorlar' yorumunu yaptı. - TEKİRDAĞ
Kaynak: İHA