Sokak köpeklerinin sosyal mesafeli dinlenmesi güldürürken düşündürdü
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Sokak köpeklerinin sosyal mesafeli dinlenmesi güldürürken düşündürdü

Tekirdağ'da sokak köpeklerinin gölgede aralıklarla dizilerek dinlenmesi görenleri güldürürken aynı zamanda düşündürdü.

Sokak köpeklerinin sosyal mesafeli dinlenmesi güldürürken düşündürdü
17.06.2020 12:06 | Son Güncelleme: 17.06.2020 12:16

Tekirdağ'da sokak köpeklerinin gölgede aralıklarla dizilerek dinlenmesi görenleri güldürürken aynı zamanda düşündürdü.

Sıcak havalar nedeniyle Kapaklı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'ndeki bir apartmanın gölgesine sığınan köpekler, aralıklarla yan yana yatarak dinlenmeye başladı. O anlar kameralara da yansırken, görenleri güldürdü. Korona virüs ile mücadele edilen şu günlerde köpeklerin aralıklarla yatmasına vatandaşlar, 'Sosyal mesafeye uygun dinleniyorlar' yorumunu yaptı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

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