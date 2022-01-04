Sokak köpeklerinin saldırısının ardından 9 ameliyat geçiren Enes, yeniden yürümeye hazırlanıyor

PURSAKLAR, ANKARA (AA) - Ankara'nın Pursaklar ilçesinde 35 gün önce okuldan eve dönerken sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan 12 yaşındaki Enes Koca, geçirdiği 9 ameliyatın ardından yeniden yürümeye hazırlanıyor.

Çocuk Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emrah Şenel, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sokak köpeklerinin saldırısı sonucu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Enes Koca'nın, vücudunun her bölgesinden ısırıldığını söyledi.

Saldırı sonucu, çocuğun baş bölgesindeki saçlı derinin yanı sıra sol bacağının arkasındaki kas dokularının da parçalandığını aktaran Prof. Dr. Şenel, "Diz altı kısımdaki kasları hareket ettiren siniri de parçalamışlardı. Çocuk geldiğinde durumu gerçekten çok ağırdı. Hem tıbbi anlamda hem psikolojik anlamda da çok ağır bir travma altındaydı." dedi.

Koca'yı ayağa kaldırmak için uğraştıklarını belirten Şenel, Koca'nın geçirdiği 9 cerrahi müdahalenin ardından kontrollü olarak eve gönderildiğini, bazı tedaviler ve ameliyatlar için hastaneye tekrar döneceğini kaydetti.

Şenel, Koca'nın tedavisinin 5-6 ay sürebileceğini, okula dönebilmesi için de özellikle psikolojik açıdan hazırlanması gerektiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Çocuğu geniş bir ekip takip ediyor. Sadece cerrahi kısmı yok, aynı zamanda çocuk psikiyatrisi takip ediyor. Çocuk enfeksiyon ve fizik Tedavi bölümlerimiz takip ediyor. Beyin cerrahisi ve çocuk nöroloji bölümlerimiz takip ediyor. Bütün bölümlerin takip ettiği bir ekip çalışması halinde çocuğu toparlamaya çalışıyoruz. Hem psikolojik olarak hem de yaraları anlamında. Önümüzdeki süreçte fizik tedavi ile beraber çocuğu biraz daha toparlayacağımızı, muhtemelen bir iki gün içinde ilk defa ayağa kaldırabileceğimizi düşünüyoruz. Ayağındaki yarayı bir cihazla beraber destekleyerek çocuğu ilk defa yürüteceğiz."

Köpek sürüleri tarafından saldırıya uğrayan çocuk vakalarında artış olduğuna işaret eden Şenel, "30 yılı aşkın bu mesleğin içindeyim. Köpek sürülerinin parçalamaya çalıştığı çocukları görmüyordum ki, bu çocuk Ankara'da bir kenar mahallede oturmuyor. Yani merkezde oturuyor, şehrin dışında oluyordu bu işler. Bunları yakın zamanda giderek artan oranda görmeye başladık. Son 2 ay içinde ikinci çocuk saldırıya uğradı bu şekilde."

Çocuk Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Emrah Şenel, sürüler halinde gezen köpekler için şehir dışında geniş alanlar ayrılması ve barınma şartlarının oluşturulup kısırlaştırma işlemlerinin yapılması gerektiğini de sözlerine ekledi.

-"Haftalık anesteziye giriyor"

Koca'nın annesi Ayşe Koca ise çocuğunun yaralarının iyileşmesine karşın ağır bir travma yaşadığını dile getirerek, "Acısını geçirecek bir ağrı kesici, moralini düzeltebilecek bir şey yok. Hiçbir şey Enes'i mutlu etmiyor. Sürekli kötü rüyalar görüyor, rüyalarında uykusunda o anı yaşıyor. Zaten uyuyamıyor. Haftalık anestezi altında enfeksiyon bakımları yapılıyor. Başına takılan doku geliştirici bir cihazdan dolayı haftalık anesteziye giriyor." dedi.

Anne Koca, Enes'i bulduklarında köpeklerin hala etrafta olduğunu, kafasını toprağa çevirerek koruduğu için yüz bölgesinin yara almadığını anlattı.

Tarifi olmayan bir acı yaşadıklarını ile getiren anne Ayşe Koca, "Oğlum hayvanları çok seviyordu, onlarla ilişkisi de çok güzeldi. Asla onlara eziyet etmezdi. Benim çocuğum yaşam enerjisi dolu bir çocuktu. Boş durmayan sporuna giden, kursuna giden, hafızlık yapmaya çalışan, okulunda da başarılı bir çocuktu. Ama şu an yani oğlumun hayatı karardı. Bilmiyoruz onu geri nasıl döndüreceğiz." diye konuştu.

Sokak köpekleri sorununa kesin bir çözüm bulunmasını isteyen Koca, şunları söyledi:

"Hayvanlara sokaklarda yemek vermek, ekmek vermek, bunlara mama vermek hayvanları sevdiğinin göstergesi değil. İnsan canı mı önemli, hayvanın canı mı önemli? Biz hayvanları seviyoruz ama bunlara şehrin uzağında bir yerde iyi bir bakım yeri yapılması lazım. Bunlar ortalıkta başıboş gezemez. Bugün benim çocuğumun başına geldi. Yarın başkasının başına gelmeyeceği ne malum?"