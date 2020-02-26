Sokak köpeklerinin saldırısından park halindeki aracın üzerine çıkarak kurtuldu

26.02.2020 14:34 | Son Güncelleme: 26.02.2020 14:34

Sivas'ın Gemerek ilçesinde, sokak köpeklerinin saldırdığı kişi, park halindeki aracın üzerine çıkarak kurtulmayı başardı.

Alınan bilgiye göre, Yenidoğan Mahallesi Fatih Sokak'tan geçerken sokak köpeklerini gören İ.U, yolun karşısına geçerek yönünü değiştirmek istedi. Bu sırada 2 köpeğin saldırısı üzerine park halindeki otomobilin etrafında bir tur atan İ.U, korkuyla aracın üzerine çıktı.

Daha sonra köpekler, bölgeden uzaklaştı.

İ.U, aracın üzerinden indiği sırada sert şekilde düştü. Olay anı, bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Olayı gören esnaf Erol Kum, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köpeklerin bir anda saldırdığını belirterek, "Vatandaş kendini arabanın üzerine atmasaydı parçalarlardı. Araçtan inerken sırtının üzerine düştü. Bir gün önce de aynı köpekler çocuklara saldırdı. O bölge, yoğun öğrenci geçişi olduğu için tehlike arz etmekte. Yetkililerden önlem almalarını istiyoruz. Köpekler vatandaşa sürekli saldırıyor, bunları devamlı yaşıyoruz." diye konuştu.

Kaynak: AA