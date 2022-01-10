SOKAK KÖPEKLERİNİN SALDIRISINA UĞRAYAN ÇOCUK YARALANDI

BEŞİKTAŞ, İSTANBUL (DHA) - ERZİNCAN'ın Üzümlü ilçesinde sokak köpeklerinin saldırısına uğrayan Emin Beşiktaş (8) yaralandı.

Olay, bugün akşam saatlerinde Üzümlü ilçesinde meydana geldi. Evlerinin önünde oyun oynayan Emin Beşiktaş bir anda karşısına çıkan sokak köpeklerinin saldırısına uğradı. 5-6 sokak köpeğinin saldırısından çevreden yetişen vatandaşlar tarafından kurtarılan Emin Beşiktaş yakınları tarafından Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Kafa derisi soyuna küçük çocuğun sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Bu arada Üzümlü Belediyesi ekipleri saldırgan köpeklerle ilgili araştırma başlattı. Uyuşturucu iğne atan köpeklerle ilçeyi gezen ekipler, köpekleri aradı.

Öte yandan Erzincan Valisi Mehmet Makas, yaralı çocuğu hastanede ziyaret ederek ailesine geçmiş olsun dileklerinde bulundu. Hastanede yapılan müdahalenin ardından küçük çocuk Erzurum Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne sevkedildi.