Son dakika haberleri... Sokak köpeklerinden kaçan küçük kız kamyonun altında kaldı, o anlar kameraya yansıdı

ANTALYA (İHA) - Sokak köpeklerinden kaçan küçük kız kamyonun altında kaldı, o anlar kameraya yansıdı

Ağır yaralanan çocuk hastaneye kaldırıldı, kaza anı güvenlik kameralarını yansıdı

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde köpeklerden korkup kaçmak isterken yola çıkan küçük Mahra'ya kamyon çarptı. Bacağının üzerinden geçen tekerin darbesiyle yere yığılan Pınar ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Küçük Mahra'nın sokak köpekleri tarafından kaçtıktan sonra kamyonun çarpması ise güvenlik kameraları tarafından anbean kaydedildi.

Olay Serik ilçesine bağlı Belek Mahallesinde dün sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokak köpekleri ile karşılaşınca korkan 10 yaşındaki Mahra Pelin Pınar aniden yola fırladı. O esnada İrfan Yayla'nın kullandığı 07 YBJ 06 kullandığı kamyonun tekeri Mahra'nın ayağının üstünden geçti. Olayı fark eden kamyon şoförü araçtan indi ve yaralanan küçük kızın yanına gitti. Çevredekilerin yardımıyla ihbar üzerine 112 Acil Servis ve polis ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralanan küçük kız ambulansla Antalya'ya sevk edildi. Sürücü Yayla, ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Görgü tanığı Faruk Özel, 5-6 sokak köpeğinin küçük kıza saldırdığını belirterek "Küçük kız köpekten korkunca fark etmeden yola çıktı. Yoldan gelen hafriyat kamyonu ise duramadı ve küçük kıza çarptı. Hatta hala fren izleri var, kamyon şoförü kurtarmak istedi ama maalesef kurtaramadı ve çocuk kamyonun altında kaldı.