Sokak köpeklerinin çocuğa saldırma anı kameralara yansıdı
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Sokak köpeklerinin çocuğa saldırma anı kameralara yansıdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Sokak köpeklerinin çocuğa saldırma anı kameralara yansıdı

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde okuldan dönen öğrenciye sokak köpekleri saldırdı.

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde okuldan dönen öğrenciye sokak köpekleri saldırdı. Saldırıyı son anda fark eden bir sürücü aracıyla köpekleri alandan uzaklaştırdı.

Olay dün saat 11.55'te meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Turgut Özal Mahallesi'nde ismi öğrenilemeyen Dicle İlkokulu öğrencisi okul çıkışında iki sokak köpeğinin saldırısına uğradı. Bir iş yerinin güvenlik kamerasına takılan görüntülerde çocuğun köpeklerden kurtulmak için koştuğu görülüyor. Saldırıyı fark eden bir sürücü aracını köpeklerin üzerine sürünce köpekler çocuğa saldırmayı bırakarak alandan uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlar da çocuğa doğru koşarak yardıma geldi.

Çevredekilerin yardımı sayesinde çocuğun saldırıda yara almadığı öğrenildi. - MARDİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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