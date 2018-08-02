Sokak Köpeklerine Yürüteç Yaptılar

- SOKAK KÖPEKLERİNE YÜRÜTEÇ YAPTILAR FAS - "SFT Hayvan Grubu" Fas'ın Tanca şehrinde "konjenital malformasyon" hastalığından muzdarip olan bir grup köpeği kurtardı.

Tanca şehrinin sokaklarından "konjenital malformasyon" hastalığından kurtarılan bir grup köpeğe, hareketlerini kolaylaştırabilmek için tekerleklere bağlandı. Köpekler, tekerleklere bağlanmasının ardından koşmaya ve oynamaya başladı. "SFT Hayvan Grubu" Fas'ın Tanca şehrinde 2013 yılında hayvanları sokaktan kurtarmak için kurulmuştu.