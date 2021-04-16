SOKAK KÖPEKLERİ, YAVRULARINI KORUMAYA ÇALIŞAN KEDİYİ PARÇALADI

Antalya'da sokak köpekleri, site içerisindeki kulübede yavrularına bakan kediyi görünce bahçe kapısından içeri girdi.

Antalya'da sokak köpekleri, site içerisindeki kulübede yavrularına bakan kediyi görünce bahçe kapısından içeri girdi. Köpekleri fark edip kendini ortaya atan ve yavru kedileri korumaya çalışan kedi, 6 köpek tarafından parçalandı. O anlar, sitenin güvenlik kamerasına yansıdı.

Konyaaltı ilçesi Siteler Mahallesi'ndeki bir sitenin bahçesindeki kulübede yavruları ile anne kediyi gören 6 sokak köpeği, bahçe kapısından içeri girdi. Köpeklerin saldıracağını anlayan anne kedi, kendini ortaya atıp yavru kedileri korumaya çalıştı. Köpekler, kediyi dakikalar içinde ısırarak parçaladı. Site sakinlerinin fark etmesiyle köpekler geldikleri sitenin bahçe kapısından sokağa çıkıp gözden kayboldu.

Anne kedinin yavruları için sokak köpekleri önüne kendisini atması ve telef olması, güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntüleri izleyen site sakinlerinin, Ekiptir bunlar. En kötüsü o siyahlı olan. Beyaz ile siyah. Hepsi tutmuşlar kediyi parçalamak için uğraşmışlar resmen sözleri kayıtlara yansıdı. Sosyal medyada da paylaşılan görüntüler, büyük tepki topladı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı