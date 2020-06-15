Sokak köpekleri yaşlı adamın 60 hindisini telef etti
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Sokak köpekleri yaşlı adamın 60 hindisini telef etti

Sokak köpekleri yaşlı adamın 60 hindisini telef etti Van'ın Edremit ilçesinde sokak köpekleri 68 yaşındaki Hasan Yurtbay isimli yaşlı adamın 60 hindisini telef etti.

15.06.2020 11:01 | Son Güncelleme: 15.06.2020 11:23

Sokak köpekleri yaşlı adamın 60 hindisini telef etti

VAN - Van'ın Edremit ilçesinde sokak köpekleri 68 yaşındaki Hasan Yurtbay isimli yaşlı adamın 60 hindisini telef etti.

Edremit ilçesine bağlı Kurubaş Mahallesi'nde yaşayan ve iki ay önce bankadan çektiği krediyle hindi alan Yurtbay, sokak köpeklerinin saldırısıyla hayatının şokunu yaşadı. Sokak köpeklerinin saldırdığı kümeste 60 hindi telef oldu. 6 hindinin de kaybolduğu saldırıdan geriye sadece 4 hayvan sağ kaldı. Yaklaşık iki aydır gözü gibi baktığı hindilerini kaybeden Yurtbay yetkililerden yardım bekliyor.

Sokak köpekleri yaşlı adamın 60 hindisini telef etti

Kaynak: İHA

Manşet

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