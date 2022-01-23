SOKAK KÖPEKLERİ KÜMESTEKİ İKİ TAVUĞU PARÇALADI - Haberler
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SOKAK KÖPEKLERİ KÜMESTEKİ İKİ TAVUĞU PARÇALADI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ISPARTA'da kümese giren iki sokak köpeği, 2 tavuğu parçaladı.

ISPARTA'da kümese giren iki sokak köpeği, 2 tavuğu parçaladı. O anlar kameraya yansıdı.

Olay geçen cuma günü Sav beldesi Aşağı mahallede meydana geldi yaşandı. 2 sokak köpeği bir evin bahçesinde bulunan kümese girdi. Kümeesteki 19 tavuktan ikisi, köpekler tarafından parçalandı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde 2 sokak köpeğinin kümese girdiği, ardından tavukların kaçışmaya başladığı görülüyor.

SOKAK KÖPEKLERİ KÜMESTEKİ İKİ TAVUĞU PARÇALADI

SOKAK KÖPEKLERİ KÜMESTEKİ İKİ TAVUĞU PARÇALADI

SOKAK KÖPEKLERİ KÜMESTEKİ İKİ TAVUĞU PARÇALADI

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Cuma, Güncel, Haber

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