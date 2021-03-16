Sokak köpekleri için sosyal medyada buluştular

ANKARA'da sosyal medya platformu üzerinden bir araya gelen 10 hayvansever, sokak köpekleri için kendi imkanlarıyla 17 kulübe yaptı.

ANKARA'da sosyal medya platformu üzerinden bir araya gelen 10 hayvansever, sokak köpekleri için kendi imkanlarıyla 17 kulübe yaptı.

Başkent'te oturan Burak Temel, sokak köpeklerini korumak ve şartlarını iyileştirmek için sosyal medya platformu 'activity friend' üzerinde etkinlik oluşturdu. Temel'in etkinliğine katılma isteği gönderen 10 hayvansever, bir araya gelip sokak köpekleri için kulübe yapmaya başladı. Bir haftada 17 kulübe yapan grup, bunları Kahramankazan Belediyesinin desteğiyle sokak hayvanlarının yoğun yaşadığı Keresteciler Sanayi Sitesine götürdü.

Kulübeleri alana götüren gençleri, hayvanseverler de yalnız bırakmadı. Hayvanların Yaşam Hakları Federasyonu (HAYKONFED) Genel Başkan Yardımcısı Haydar Özkan ve Ankara Temsilcisi Tülay Danacıoğlu, gençlerle birlikte alana giderek kulübeleri yerleştirdi ve besleme yaptı. HAYKONFED Ankara Temsilcisi Tülay Danacıoğlu ise gençlere duyarlılıkları için teşekkür ederek, sosyal medyadan birbirini tanımayan gençlerin uygulama üzerinden bir araya gelerek kulübe yapmalarının takdire şayan olduğunu ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk KARAASLAN