Sokak köpekleri dağlık alanda ölüme terk edildi
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Sokak köpekleri dağlık alanda ölüme terk edildi

12.02.2021 12:19 | Son Güncelleme: 12.02.2021 12:30
Sokak köpekleri dağlık alanda ölüme terk edildi

Sokak köpekleri dağlık alanda ölüme terk edildiANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde bakımsız kalan onlarca sokak köpeğinin, dağlık alana bırakılarak ölüme terk edildiği iddia edildi.

Sokak köpekleri dağlık alanda ölüme terk edildi

ANKARA'nın Kızılcahamam ilçesinde bakımsız kalan onlarca sokak köpeğinin, dağlık alana bırakılarak ölüme terk edildiği iddia edildi. Köpeklerden 7'sinin telef olduğunu tespit eden hayvanseverler, gözyaşlarına boğuldu.

İlçede sokak hayvanlarını besleyen Çiğdem Mavili, Çeltikçi mevkiinde dağlık alanda onlarca köpeğin ölüme terk edildiği bilgisi üzerine arkadaşlarıyla bölgeye gitti. Mavili, boş arazide 60'ı yavru yaklaşık 70 köpekle karşılaştı. Yavrulardan 7'sinin telef olduğu, diğerlerinin de açlık ve bakımsızlık nedeniyle ölmek üzere olduğu belirlendi. Hayvanseverler, gördüğü manzara karşısında gözyaşlarını tutamadı. Haber verilmesi üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar 9'ncu Bölge Müdürlüğü Ankara Şubesi ekipleri de alanda inceleme yaptı. Telef olan köpekler toprağa gömüldü. Diğerleri de mama verilip beslendikten sonra toplanarak hayvan bakım noktalarında tedaviye alındı.Hayvanların Yaşam Hakları Konfederasyonu Temsilcisi Tülay Danacıoğlu, "Gözleri görmeyen bir köpeği ölsün diye dağın başına atmışlar. Biz bu yüzden belediyeler ceza kapsamına alınsın diye haykırıyoruz. Bunun hesabını kim verecek? Hayvanlar dağın başında ölüme terk edilmiş" dedi.

Sokak köpekleri dağlık alanda ölüme terk edildi
Sokak köpekleri dağlık alanda ölüme terk edildi
Sokak köpekleri dağlık alanda ölüme terk edildi
Sokak köpekleri dağlık alanda ölüme terk edildi
Sokak köpekleri dağlık alanda ölüme terk edildi
Sokak köpekleri dağlık alanda ölüme terk edildi
Sokak köpekleri dağlık alanda ölüme terk edildi
Sokak köpekleri dağlık alanda ölüme terk edildi
Sokak köpekleri dağlık alanda ölüme terk edildi
Sokak köpekleri dağlık alanda ölüme terk edildi
Sokak köpekleri dağlık alanda ölüme terk edildi
Sokak köpekleri dağlık alanda ölüme terk edildi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Haluk KARAASLAN

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