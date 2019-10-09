Sokak köpekleri bahçedeki tavukları telef etti

09.10.2019 13:20

Çorlu ilçesinde bir bahçede bulunan tavuklar, sokak köpeklerince telef edildi.

Hatip Mahallesi'nde Ahmet Akyol, açık otoparkın bahçesinde beslediği tavuklara sabah yem vermek için gittiğinde, kümesin telinin kırık olduğunu fark etti.

Akyol, yaptığı incelemede, kümesteki 60 tavuktan 54'ünün sokak köpeklerince telef edildiğini belirledi.

Akyol, yaşanan olaydan büyük üzüntü duyduğunu belirterek, yeni tavuklar alarak beslemeye devam edeceğini ifade etti.

Kaynak: AA