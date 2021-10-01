Sokak köpeğinin saldırdığı liseli Defne, yaralandı - Haberler
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Sokak köpeğinin saldırdığı liseli Defne, yaralandı

Demirören Haber Ajansı / Vuslat Ay - Haberler | Güncel
Sokak köpeğinin saldırdığı liseli Defne, yaralandı

ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde lise öğrencisi Defne Betül Bayram (14) mahallede evinden çıkıp markete giderken sokak köpeğinin sağ ayak bileğinden ısırması sonucu yaralandı.

ANKARA'nın Etimesgut ilçesinde lise öğrencisi Defne Betül Bayram (14) mahallede evinden çıkıp markete giderken sokak köpeğinin sağ ayak bileğinden ısırması sonucu yaralandı. Baba Sedat Bayram (47), "Komşumuz yetişmeseydi belki daha kötü sonuçlanabilirdi. Biz buna şükrediyoruz" dedi.

Olay, geçen hafta cumartesi günü Etimesgut ilçesi Turkuvaz Mahallesi'nde meydana geldi. Akşam saatlerinde markete gitmek için evden çıkan lise 2'nci sınıf öğrencisi Defne Betül Bayram, sokak köpeklerinin saldırına uğradı. Köpeklerden biri Bayram'ın sağ ayak bileğini ısırdı. Çevredekilerin müdahalesiyle köpeklerden kurtulan Bayram, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Bayram, tedavisinin ardından taburcu edildi.

Defne Betül Bayram'ın babası Sedat Bayram, mahallede hayvanseverlerin beslediği başıboş gezen köpeklerin belediyenin sorumluluğunda olduğunu belirterek polise şikayette bulundu.

Defne Betül Bayram, markete giderken 2 köpeğin yanına geldiğini söyleyerek, "Bir tanesinin bacağımı ısırdığını hissettim. O sırada kaçmaya çalışırken bir adam bağırdı. Bağırınca kaçtılar. Daha önce böyle bir durum başıma gelmemişti; ama başına gelen kişiler de var. Köpeklerin toplanmasını istiyorum" dedi.

'KIZIMIN PSİKOLOJİSİ BOZULDU'

Sedat Bayram ise 2 yıl önce de aynı bölgede bir kişinin köpeklerin saldırısı sonucu yaralandığını ifade ederek, "Daha önce de okula giderken oğlumu korkutmuşlardı. Belediyeyi aradım, belediye onları toplamıştı. Hayvanseverler çok itiraz etmişti ama sonuçta belediye görevini yapmıştı. 2 senedir mahallemizde başıboş köpeklerde çoğalma oldu. Kızımın psikolojisi bozuldu, dışarıya çıkmaya korkuyor. Daha vahim bir sonuçla karşılaşabilirdik. Birçok kişi şikayetçi. Belediyenin üzerine düşeni yapmasını istiyoruz. 5 gün geçti hala köpekler burada. Savcılığa ve karakola ifade verdik. Sabahları çocuklar korkarak okula gidiyor. Bizim isteğimiz saldırgan köpeklerin belediye tarafından tespit edilip gerekenin yapılmasıdır" diye konuştu.


Sokak köpeğinin saldırdığı liseli Defne, yaralandı

Sokak köpeğinin saldırdığı liseli Defne, yaralandı

Sokak köpeğinin saldırdığı liseli Defne, yaralandı

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