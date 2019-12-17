Sokak köpeğinin burnuna batan olta iğnesi belediye ekiplerince çıkarıldı
Haberler » Güncel » Sokak köpeğinin burnuna batan olta iğnesi belediye ekiplerince çıkarıldı - Haber

Sokak köpeğinin burnuna batan olta iğnesi belediye ekiplerince çıkarıldı

Bursa'nın İznik ilçesinde, göl kenarında bir köpeğin burnuna batan olta iğnesi belediye ekiplerince çıkarıldı.

17.12.2019 19:50 | Son Güncelleme: 17.12.2019 19:52

'nın ilçesinde, göl kenarında bir köpeğin burnuna batan olta iğnesi belediye ekiplerince çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, kenarında gezinen Ramazan Çar, bir sokak köpeğinin burnuna olta iğnesi battığını fark etti.

Çar'ın vermesi üzerine bölgeye gelen İznik Belediyesi ekipleri, köpeği barınağa götürdü.

Olta iğnesi burada görevlilerin müdahalesi sonucu köpeğin burnundan çıkarıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Çar, "Köpeği gölün kenarında gördüm perişan haldeydi burnuna kanca batmıştı. Bütün balıkçılara sesleniyorum kullanmadıkları balık kancalarını imha etsinler ortalık yere atılan balık kancaları hayvanlara zarar veriyor." dedi.

Belediye görevlisi Recep Çatak ise, çıkarılan iğnenin başka hayvanlara batmaması için imha edildiğini söyledi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Sokak köpeğinin burnuna batan olta iğnesi belediye ekiplerince çıkarıldı
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler