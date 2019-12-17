Sokak köpeğinin burnuna batan olta iğnesi belediye ekiplerince çıkarıldı
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Sokak köpeğinin burnuna batan olta iğnesi belediye ekiplerince çıkarıldı

Bursa'nın İznik ilçesinde, bir köpeğin burnuna batan olta kancası belediye ekiplerince çıkarıldı.

17.12.2019 19:12 | Son Güncelleme: 17.12.2019 20:10

'nın ilçesinde, bir köpeğin burnuna batan olta kancası belediye ekiplerince çıkarıldı.

Alınan bilgiye göre, kenarında gezinen Ramazan Çar, bir sokak köpeğinin burnuna olta iğnesi battığını fark etti.

Çar'ın vermesi üzerine bölgeye gelen İznik Belediyesi ekipleri, köpeği barınağa götürdü.

Olta iğnesi, görevlilerin müdahalesi sonucu köpeğin burnundan çıkarıldı.

Çar, "Bütün balıkçılara sesleniyorum, kullanmadıkları balık kancalarını imha etsinler, ortalık yere atılan kancalar hayvanlara zarar veriyor." dedi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Sokak köpeğinin burnuna batan olta iğnesi belediye ekiplerince çıkarıldı
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