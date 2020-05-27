Sokak köpeğini tabancayla öldürdü, kovalamaca sonucu yakalandı (2)
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Sokak köpeğini tabancayla öldürdü, kovalamaca sonucu yakalandı (2)

TUTUKLANDIKütahya'da otomobilden sokak köpeğine ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüpheli Mehmet Ali Yatır, Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu.

Sokak köpeğini tabancayla öldürdü, kovalamaca sonucu yakalandı (2)
27.05.2020 22:48 | Son Güncelleme: 27.05.2020 22:48

TUTUKLANDIKütahya'da otomobilden sokak köpeğine ateş ederek öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen şüpheli Mehmet Ali Yatır, Hayvanları Koruma Kanunu'na muhalefet suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. Otomobilde bulunan ve gözaltına alınan diğer şüpheliler H.D., U.G. ve H.D. ise savcılıkta alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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