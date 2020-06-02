Sokak köpeğini sopayla döven adama 392 TL ceza
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Sokak köpeğini sopayla döven adama 392 TL ceza

Sokak köpeğini sopayla döven adama 392 TL ceza Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sokak ortasında yatan köpeği elindeki sopayla döven adama 392 TL para cezası verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

02.06.2020 18:13 | Son Güncelleme: 02.06.2020 18:19

Sokak köpeğini sopayla döven adama 392 TL ceza

MANİSA - Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sokak ortasında yatan köpeği elindeki sopayla döven adama 392 TL para cezası verilerek adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sokaktaki köpeğe elindeki sopayla defalarca vuran ve o anların sosyal medyada paylaşılmasının ardından gözaltına alınan Hüseyin A. adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Hüseyin A.'ya ayrıca 392 TL para cezası kesildi.

Sokak köpeğini sopayla döven adama 392 TL ceza

Kaynak: İHA

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