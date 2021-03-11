Son dakika haberleri! Sokak köpeğini pompalı tüfekle öldürdü
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Son dakika haberleri! Sokak köpeğini pompalı tüfekle öldürdü

11.03.2021 15:24 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:17

Gelen son dakika haberlerine göre Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir kişi, pompalı tüfekle sokak köpeğini vurarak öldürdü.

Hatay'ın Samandağ ilçesinde bir kişi, pompalı tüfekle sokak köpeğini vurarak öldürdü. Olay anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Cemal Gürsel Mahallesi'nde meydana gelen olayda, "Beyaz" isimli sokak köpeği henüz kimliği belirlenemeyen şahıs tarafından pompalı tüfekle ateş edilerek öldürüldü. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde ateş edilen köpeklerin kaçmaya çalışması ve yaralı köpeğin çabası yer alıyor. Şahsın sokak köpeğini öldürdükten sonra dereye attığı ileri sürüldü.

(Alican Gümüş/İHA)

Son dakika haberleri! Sokak köpeğini pompalı tüfekle öldürdü
Son dakika haberleri! Sokak köpeğini pompalı tüfekle öldürdü
Son dakika haberleri! Sokak köpeğini pompalı tüfekle öldürdü
Son dakika haberleri! Sokak köpeğini pompalı tüfekle öldürdü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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