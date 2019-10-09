Sokak köpeğini işkenceyle öldürdüler

09.10.2019 23:44

Mersin'in Tarsus ilçesinde bir sokak köpeği işkence edilerek öldürüldü.



Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Kaburgagediği Mahallesi'nde gezinen sokak köpeği önce taşlandı, ardından da av tüfeğiyle vurularak öldürüldü. Bir vatandaşın ihbarıyla olay yerine gelen Kaburgagediği Mahallesi Muhtarı İsa Gür, durumu İlçe Jandarma Komutanlığına bildirdi. Olay yerine gelen jandarma ekipleri, köpekten ve çevredeki fişeklerden örnekler alarak inceleme başlattı. - MERSİN

Kaynak: İHA