Sokak köpeğini elleriyle besledi
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İçişleri Bakanlığı, Zonguldak, Güncel

Sokak köpeğini elleriyle besledi

ZONGULDAK'ta sokağa çıkma yasağının ikinci gününde boş caddelerde ki sokak köpeklerini temizlik görevlileri besledi.

12.04.2020 15:59 | Son Güncelleme: 12.04.2020 15:59
Sokak köpeğini elleriyle besledi

ZONGULDAK'ta sokağa çıkma yasağının ikinci gününde boş caddelerde ki sokak köpeklerini temizlik görevlileri besledi.İçişleri Bakanlığı genelgesiyle sokağa çıkma yasağı getirilen 31 kentten biri olan Zonguldak'ta koruyucu kıyafetler giyen temizlik görevlileri, cadde ve sokakları temizledi. Temizlik görevlileri, sokak köpeklerini de besledi. Zonguldak Belediyesi'nde temizlik görevlisi olarak çalışan Emrah Demir köpeğe elleriyle mama yedirdi. Sokağa çıkma yasağında hayvanların yiyecek ihtiyacını karşılamaya çalıştıklarını söyleyen Demir, "Sokakları temizledik. Hayvanlarımızı da beslemeye çalışıyoruz. Sokağa çıkma yasağında onlar da aç kalmasın." dedi.


Kaynak: DHA

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